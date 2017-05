Marco Bizot (ex-Genk) tekent contract bij AZ

SW

video Marco Bizot heeft vandaag een contract getekend bij AZ tot 2021. De 26-jarige doelman wordt transfervrij overgenomen van Racing Genk, waar dit seizoen Mathew Ryan de voorkeur kreeg.

De 26-jarige Bizot tekende in Alkmaar een contract voor vier seizoenen. "Wij zochten een nieuwe eerste doelman. Marco voldoet aan alle eigenschappen", kondigde Technischi directeur Max Huiberts aan. "Hij is in Nederland opgeleid, kan uitstekend meevoetballen, heeft een goede reflex en kan goed voor zijn goal keepen. Al met al een hele hoop eigenschappen waardoor wij voor Marco hebben gekozen."



KRC Genk besliste eind maart in overleg met Bizot de optie voor een extra jaar in Limburg niet te lichten. "Ik ben blij verrast dat AZ bij mij is uitgekomen", reageerde de Nederlandse doelman. "AZ was op zoek naar een Nederlandse keeper. Met mijn buitenlandse ervaring denk ik dat ik een toevoeging kan zijn voor de selectie en de jonge jongens een beetje wegwijs kan maken. Garanties heb je nooit, maar ik ga m'n uiterste best doen om eerste keeper te worden."



In Alkmaar moet Bizot zijn landgenoot Tim Krul doen vergeten. De 29-jarige doelman keert allicht terug naar Newcastle, dat hem aan AZ had uitgeleend. De club van coach John van den Brom en de Belgische middenvelder Stijn Wuytens bezet de vijfde plaats in de Eredivisie en is al zeker van Europees voetbal.



Bizot genoot zijn opleiding bij Ajax. Na een uitleenbeurt bij SC Cambuur verliet hij Jong Ajax in 2012 voor Groningen. Twee jaar later streek hij naar bij Genk. Zijn eerste seizoen in Limburg kwam hij amper van de bank, het jaar daarop veroverde hij begin december zijn plaats tussen de palen ten koste van Laszlo Köteles. In de eerste helft van dit seizoen was Bizot de onbetwistbare nummer één bij Genk. Eind januari viel hij uit met een enkelblessure, waardoor Genk met Mathew Ryan nog een nieuwe doelman haalde tot het einde van het seizoen.