Willem II neemt afscheid van Dries Wuytens

XC

10/05/17 - 14u17 Bron: Belga

© anp.

De Nederlandse eersteklasser Willem II zal het aflopende contract van onze landgenoot Dries Wuytens niet verlengen. Dat maakten de Tilburgers vandaag bekend op hun website. De toekomst van Derrick Tshimanga zal in een later stadium worden besproken.

Dries Wuytens is de jongere broer van Stijn Wuytens, de middenvelder van AZ, en was aan zijn vierde seizoen bezig bij Willem II. Voordien was het jeugdproduct van PSV aan de slag bij Beerschot.



Naast Wuytens zullen ook de overeenkomsten van van Dico Koppers, Erik Falkenburg, Guus Joppen en Pele van Anholt niet verlengd worden.



Willem II staat, met nog één speeldag voor de boeg, twaalfde in de Eredivisie. Op de slotspeeldag ontvangt het Ajax, dat nog kans maakt op de titel. Naast Wuytens en Tshimanga staan ook Jordy Croux, Funso Ojo en Obbi Oularé op de Tilburgse loonlijst.