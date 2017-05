Feyenoord pakt zwarte markt aan: verschillende toegangskaarten voor titelmatch geblokkeerd

XC

Dirk Kuyt en Jens Toornstra. © photo news.

Feyenoord heeft voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo zo'n honderd toegangskaarten geblokkeerd. Het gaat om abonnementen, maar ook om losse tickets. De bewuste tickets werden online aangeboden en verkocht voor woekerprijzen.

De Rotterdams clubleiding waarschuwt woensdag op haar website dat zwarthandel niet is toegestaan en dat fans die dit wel doen een boete van maximaal 450 euro een een landelijk stadionverbod van anderhalf jaar riskeren.



Feyenoord verovert bij een zege op Heracles voor het eerst sinds 1999 de landstitel. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst had afgelopen zondag al kampioen kunnen worden, maar het ging mis in de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior (3-0). Ook toen wilden veel fans er graag bijzijn op Woudestein en was er sprake van zwarthandel.



"Feyenoord kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen als supporters door zwarthandel gedupeerd worden. Ook de komende dagen zal de club actief online advertenties controleren en kaarten blokkeren", klinkt het bij de club.