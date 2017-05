Twee oud-jeugdspelers van PSV melden misbruik

Door: redactie

10/05/17 - 11u05 Bron: ANP

© anp.

Twee voetballers die in de jeugdafdeling van PSV hebben gespeeld, zeggen in die periode te zijn misbruikt. Het gaat om een jeugdspeler uit de jaren '70 en een jeugdspeler uit de jaren '80.

Een woordvoerder van PSV bevestigt berichtgeving in de Volkskrant daarover. PSV gaat beide slachtoffers voorstellen een gesprek te hebben met de vertrouwenspersoon van de club.



In het weekend berichtte de Volkskrant al over twee Nederlandse slachtoffers van seksueel misbruik in de voetbalsport. Het ging om een voormalige jeugdspeler van PSV en één van Vitesse. Daar komen nu deze twee nieuwe gevallen bij. Een van de mannen voetbalde van zijn tiende tot zestiende bij PSV. Hij zou door zijn toenmalige trainer zijn misbruikt in de kleedkamer.



Bij de twee nieuwe zaken bij PSV zijn de vermeende daders andere dan die van de eerste melding bij de Eindhovense club, schrijft de Volkskrant. Geen van de trainers werkt nu nog bij PSV.