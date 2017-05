Van den Buijs verkiest Heracles boven Belgische teams

Pieter-Jan Calcoen en Niels Poissonnier

9/05/17 - 14u45

© pro shots.

De Belgische verdediger Dario Van den Buijs (21) ruilt FC Eindhoven in voor Heracles. Ook Belgische teams als Zulte Waregem en KV Mechelen toonden interesse.

De zoon van Stan Van den Buijs maakte dit seizoen erg veel indruk in de Nederlandse tweede klasse. De belangstelling nam dan ook toe. Zo waren onder meer Vitesse, Zulte Waregem en KV Mechelen gecharmeerd, maar finaal kiest de verdediger voor Heracles Almelo. Hij tekende een contract voor drie seizoenen (plus optie op één extra jaar) bij het nummer negen uit de Eredivisie.



Van den Buijs, een jeugdproduct van Club Brugge, speelde sinds 2015 bij FC Eindhoven. Hij kwam er dit seizoen in 37 wedstrijden in actie en scoorde als centrale verdediger maar liefst negen keer. Met zijn linkervoet neemt hij veel stilstaande fases voor zijn rekening.