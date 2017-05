Feyenoord zet jacht in op amokmakers en gaat daarin heel ver

Door: redactie

8/05/17 - 23u27

© anp.

De politie heeft de jacht geopend op tientallen relschoppers die zondag huis hielden in het Rotterdamse centrum na de verloren wedstrijd van Feyenoord. Deze week worden beelden getoond van verschillende verdachten.

De politie zet alles op alles om zo veel mogelijk verdachten op te pakken, om ze dit weekend e weren bij de Kuip en in het Rotterdamse centrum waar Feyenoord hoopt de titel alsnog te vieren. Een team van 20 rechercheurs bestudeert momenteel alle mogelijke videobeelden van de ongeregeldheden, waarbij relschoppers onder meer met flessen en stenen naar de Mobiele Eenheid gooiden. Nog deze week worden de eerste beelden op de website van de politie gezet van relschoppers, die niet door politiemensen worden herkend.



Afgelopen zondag werden er, na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior, al 104 verdachten opgepakt. Daarvan zijn er vandaag 60 op vrije voeten gesteld. De arrestanten die vastzitten voor openlijk geweld krijgen, mochten ze voor de wedstrijd tegen Heracles vrijkomen, allemaal een gebiedsverbod voor de Kuip en het centrum. De politie denkt dat er nog eens honderd mensen zich tegen de politie hebben gekeerd.



Billboards

Voor Leefbaar Rotterdam gaat het plaatsen van beelden op de website nog niet ver genoeg. De partij pleit onomwonden voor 'naming and shaming', zoals raadslid Lars Sørensen het zegt. Net als in 2012, toen jacht werd gemaakt op verdachten van de 'Maasgebouwrellen', wil hij dat de relschoppers worden afgebeeld op billboards in de stad. "Dan wordt het duidelijk: dit zijn de raddraaiers. We willen dat ze zondag in geen velden of wegen te bekennen zijn."