Roda JC schort overname op, geldschieter zit vast in Dubai

4/05/17 - 11u21

De geldschieter van voetbalclub Roda JC, de Zwitserse-Rus Aleksei Korotajev is een week nadat hij zijn entree maakte bij de Limburgse voetbalclub, gearresteerd in Dubai. De investeerder werd op 10 februari aangehouden en zit sindsdien vast, meldt De Telegraaf vrijdag.



In het bericht op de clubwebsite valt te lezen, dat het bestuur van Roda JC pas woensdagavond het slechte nieuws over Korotajev te horen kreeg. "De club hoopt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te krijgen en wil een en ander hoe dan ook spoedig en grondig uitgezocht hebben."



Het bestuur benadrukt dat met Korotajev enkel voorovereenkomsten zijn getekend. "Hierin heeft hij aan alle financiële verplichtingen voldaan. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaatsgevonden. Dit betekent dat Frits Schrouff nog steeds 99,8 procent van de aandelen van de club in zijn bezit heeft."