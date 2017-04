Vitesse pakt met bekerwinst in Nederland allereerste prijs

Bewerkt door: OM

Vitesse heeft vandaag voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Beker van Nederland gewonnen, meteen ook goed voor de allereerste prijs uit de geschiedenis van de club uit Arnhem. Vitesse haalde het in de finale van de KNVB-beker in De Kuip in Rotterdam met 0-2 van AZ. Ricky van Wolfswinkel scoorde in de slotfase beide doelpunten.