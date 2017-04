Prijsschutter Jorgensen weer van levensbelang voor Feyenoord, dat titel nu echt wel kan ruiken

Thomas Lissens

23/04/17 - 16u19

Jorgensen viert met Steven Berghuis. © anp.

Feyenoord heeft zijn eerste titel sinds 1999 nu echt wel in het vizier. De Rotterdammers wonnen vanmiddag met 0-2 op bezoek bij subtopper Vitesse en met nog twee speeldagen voor de boeg heeft Feyenoord voorlopig vier punten voor op titelconcurrent Ajax, dat later vandaag op bezoek gaat bij PSV.

De verplaatsing naar Vitesse was op papier nog de moeilijkste van drie opdrachten voor Feyenoord. Maar na tien minuten zette Nicolai Jorgensen zijn team toch al op rozen. Vitesse kreeg een hoekschop niet weggewerkt en de Deen stond op de goede plaats om zijn 20e doelpunt van het seizoen tegen het net te knallen.



De Rotterdamse fans haalden opgelucht adem en op het halfuur zag de situatie er helemaal rooskleurig uit voor Feyenoord. Met zijn 21e van het seizoen verdubbelde Jorgensen immers de rood-witte voorsprong. Vitesse-doelman Room probeerde de poging van de kampioenenmaker in spe nog uit zijn doel te slaan, maar de bal was duidelijk over de lijn. 'Het Legioen' mocht een tweede keer ontploffen.



Vitesse, dat spits Ricky van Wolfswinkel, kon niets klaarmaken tegen de Rotterdammers. In de tweede helft kwam de zege van Feyenoord dan ook op geen enkel moment nog in gevaar en daardoor mag Jan Boskamp de chanpagne de champagne stilaan koudzetten. Zeker als Ajax straks punten laat liggen in Eindhoven.