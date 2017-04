AZ koopt stadion terug

Eline Van Der Meulen

13/04/17 - 16u49 Bron: Belga

De Nederlandse voetbalclub AZ heeft het AFAS Stadion gekocht van Stadion Alkmaar Beheer BV. De Alkmaarse Eredivisieclub liet vandaag weten de accommodatie daardoor na zeven jaar weer in eigen beheer te hebben.

De club was destijds na het faillissement van DSB Bank van eigenaar/voorzitter Dirk Scheringa gedwongen tot verkoop over te gaan.



Algemeen directeur Robert Eenhoorn reageerde verheugd. "Door de inspanningen van Dirk Scheringa is in Alkmaar in 2006 een fantastisch stadion verrezen. Tijdens een moeilijke fase van de club heeft een groep ondernemers met een groot AZ-hart geholpen door het stadion te kopen. Nu was het moment om het terug te kopen."



De deal heeft financiële voordelen voor de club. Eenhoorn verwacht dat AZ door de aankoop structureel met een betere exploitatie kan gaan werken. Hij zei dat het stadion onder dezelfde voorwaarden als waarvoor het destijds was verkocht, is teruggekocht.