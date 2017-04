Excelsior pakt belangrijke driepunter in derby tegen Sparta

Door: redactie

7/04/17 - 23u50 Bron: Belga

© anp.

Excelsior heeft op de dertigste speeldag in de Nederlandse Eredivisie een prima zaak gedaan met het oog op het behoud. Het versloeg in een Rotterdamse derby Sparta met 2-3.

Een eigen doelpunt van Excelsior-middenvelder Koolwijk (10.) bracht Sparta op voorsprong, maar de bezoekers zetten via treffers van Hasselbaink (23.) en Elbers (44.) nog voor de pauze de scheve situatie recht. Toen Hasselbaink (48.) er met zijn tweede net na de pauze 1-3 van maakte, leek de match gespeeld. De aansluitingstreffer van Pusic (87.) zorgde voor een spannend slot, maar Excelsior hield stand.



Ryan Sanusi speelde de hele match bij Sparta, terwijl zijn ploegmaat Loris Brogno kort na de pauze naar de kant gehaald werd.



In de stand tellen Excelsior en Sparta beide dertig punten, maar Sparta heeft een match meer gewonnen. De twee ploegen moeten dit seizoenseinde nog vol aan de bak, want ze houden in de stand alleen Roda JC (26 punten) en Go Ahead Eagles (23 punten) achter zich. De laatste in de stand daalt rechtstreeks, nummers zestien en zeventien spelen play-offs met clubs uit de tweede klasse om zich te handhaven in de Eredivisie.