John van 't Schip wordt nieuwe trainer PEC Zwolle

2/04/17 - 23u56 Bron: Belga

John van 't Schip won de Australische beker met Melbourne City. © getty.

Eredivisie John van 't Schip gaat komend seizoen aan de slag als trainer van PEC Zwolle. Dat liet de voormalige Nederlandse international blijken bij het programma Studio Voetbal van de NOS.

Van 't Schip mocht er nog niet veel over zeggen, omdat hij maandag gepresenteerd wordt bij zijn nieuwe club. Bij Zwolle volgt de oud-trainer van onder meer FC Twente Ron Jans (ex-Standard) op. Jans besloot begin januari zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij was vier jaar werkzaam bij Zwolle en won met de Overijsselse club de Nederlandse beker en Super Cup.



Twente was in het seizoen 2001/2002 de eerste club als hoofdcoach voor de nu 53-jarige Van 't Schip. Later werkte hij als assistent van bondscoach Marco van Basten bij Oranje en Ajax. De jongste jaren was Van 't Schip eerst in Australië bij Melbourne Heart actief, daarna bij het Mexicaanse Guadalajara en toen weer in Australië (Melbourne City FC).



Met 31 punten staat Zwolle na 28 speeldagen op de elfde plaats in de Eredivisie.