Oulare helpt Willem II met goal aan een puntendeling

Bavo Boutsen

18/03/17 - 20u36 Bron: Belga

© anp.

Willem II heeft op de 27e speeldag van de Eredivisie 1-1 gelijkgespeeld bij FC Groningen. Obbi Oulare zorgde met een rake kopbal voor de Tilburgse goal.

Oulare (54.) kopte Willem II vijf minuten na de openingstreffer van Jenssen (49.), op aangeven van Jordy Croux, op 1-1. Willem II begon de partij in Groningen met vier landgenoten in de basis. Funso Ojo en Derrick Tshimanga speelden de hele partij, Obbi Oulare en Jordy Croux werden in het slot naar de kant gehaald. Met Dries Wuytens kwam er bij het begin van de tweede helft ook nog een vijfde Belg in het veld bij de bezoekers.



In de stand blijft Willem II negende. Dat volstaat momenteel voor deelname aan de play-offs voor het laatste Europees ticket, die normaal gesproken door nummers vier tot en met zeven worden betwist. Maar doordat FC Twente (vijfde) door financiële perikelen geen Europees voetbal mag spelen en AZ (zevende) of Vitesse (zesde) in de bekerfinale al een Europees ticket kunnen bemachtigen, mogen nummers acht en negen dit seizoen ook deelnemen aan de play-offs.