Hasselaar Jordy Croux scoort tegen Twente maar kan niet winnen

Lander Verhoeven

4/03/17 - 22u44 Bron: Belga

Jordy Croux © photo news.

Op de 25e speeldag van de Nederlandse Eredivisie stonden er weer veel Belgen in de basis. Onder andere Tom Van Hyfte, Jordy Croux, Funso Ojo en Dylan Seys kregen speelminuten.

Vandaag stuurde PSV Eindhoven Roda JC met een droge 4-0 naar huis. Moreno en de Jong scoorden elk tweemaal. Tom Van Hyfte stond bij Roda JC negentig minuten tussen de lijnen.



Willem II kon, ondanks een goal van Jordy Croux (70.), niet winnen bij Twente. Via een eigen doelpunt van Lachman (27.) en een treffer van ex-RC Genk-speler Enes √únal (42.) hield Twente de punten thuis (2-1). Croux werd bij Willem II in het slot naar de kant gehaald, terwijl Funso Ojo de hele match speelde. Bij Twente viel Dylan Seys halfweg de tweede helft in.



In de stand staat Twente vijfde met 38 punten, terwijl Willem II de negende positie bekleedt met 29 punten. Roda JC is zestiende met 20 punten.