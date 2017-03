Eljero Elia: "Op het veld ben ik wél een rebel. Dan wil ik mensen kapotmaken, het liefst zo gruwelijk mogelijk"

Door: redactie

Feyenoord telde afgelopen weekend PSV uit na een 2-1 overwinning in eigen huis en is op weg naar een eerste titel sinds 1999. Één van de spelers diet niet meer weg te denken is uit het elftal van coach Van Bronckhorst is Eljero Elia. De 30-jarige aanvaller scoorde in 17 duels zeven keer. Sport/Voetbalmagazine zocht de Nederlander, die in het verleden meermaals het nieuws haalde met randzaken, op: "Ik ben eigenlijk heel saai, ik ben elke dag thuis."

© photo news. De carrière van Eljero Elia verliep niet zonder slag of stoot. ADO, Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Southampton is het lange lijstje van clubs waarna de Nederlander in de zomer van 2015 uiteindelijk transfervrij tekende bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen bij de Rotterdammers vond hij in 31 competitiewedstrijden acht keer het doel, dit jaar trof hij al zeven keer raak in de Eredivisie. Geen slechte cijfers voor iemand die fel bekritiseerd werd (vooral) door zijn turbulente verleden.



"Laat mensen maar praten. Zolang mijn kinderen gelukkig en gezond zijn, kan niemand mij breken. Vroeger lag de mening van anderen gevoeliger. Je moet niet buigen. Nu raakt het me niet meer. Wil je een meeloper zijn of de man die je bent? Ik wil dat laatste. Dan zeggen ze allemaal dingen over je die nergens op slaan. Ze kennen je nog niet eens! Als je hoort wat mensen over je zeggen, is dat best bizar. Daar moet je gewoon mee dealen. Doe ik dat niet, dan ben ik niet echt. En ben ik niet echt, dan ben ik niets."

Zoekmachine Google liegt er niet om, de (negatieve) nieuwsberichten zijn eindeloos: een zwaar auto-ongeluk, een gevecht in een club, een avontuur in de gevangenis en een straatrace in Duitsland (tegen 280 km/u). "Allemaal verhalen. Maar wat kan ik doen? Iedereen leest ze en als de waarheid duidelijk wordt, herinnert iedereenzich toch nog dat eerste verhaal. Je kunt je ook niet verdedigen. Ik lach erom, maar ik denk wel soms: waarom breng je jezelf in die posities? Mijn antwoord? Dat ik er niets aan kan doen. Ik ben bekend."



Over zijn aanhouding: "Ik heb de gekste dingen meegemaakt, dit was de tweede keer al dat ik werd opgesloten. De eerste keer was ik zestien of zeventien. Er was een of andere vent die kleren ging ophalen in een winkel en dan werd er met de creditcard iets gedaan. Ik weet niet precies wat. Hij ging in elk geval iedere keer weg zonder te betalen. De jongen die ze daarvan verdachten, leek op mij. Dus werd ik met mijn keurig afgerekende nieuwe T-shirt in mijn tasje aangehouden, boeien om en mee naar het politiebureau. Kon ik niet voetballen bij ADO. De politie heeft later nog wel gebeld met de club en de trainer om het uit te leggen." © Robin Utrecht.