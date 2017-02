Geniaal: Feyenoordfan maakt carnavalspak van veelbesproken treffer tegen PSV

Door: redactie

28/02/17 - 16u38 Bron: AD

© Twitter JBS 010.

Feyenoordfan Jeremy Schippers (29) uit Schiedam krijgt de lachers op zijn hand met zijn zelfgemaakte carnavalskostuum. Hij liet zich inspireren door de winnende goal van Feyenoord tegen PSV van afgelopen weekend die dankzij doellijntechnologie werd toegekend. "Ik hoopte vooral dat niemand me voor zou zijn."

"Het idee zat al de hele dag in mijn hoofd", vertelt Schippers aan Algemeen Dagblad. "Wij hebben op het werk groene truien en toen ik die aantrok moest ik denken aan het plaatje dat ik had gezien van het doelpunt." Na zijn werk spoedde hij zich naar huis en ging met stukken karton en elastiekjes aan de slag. Het resultaat zette hij op Twitter met de tekst 'Zo, op naar Lampegat!', verwijzend naar de naam van Eindhoven tijdens carnaval.



Schippers is overigens niet daadwerkelijk de thuisstad van Eindhoven ingegaan in vol ornaat, biecht hij op. "Ik heb normaal gesproken helemaal niks met carnaval, maar door de hele gebeurtenis leek het me wel een leuke grap." De reacties op zijn kostuum zijn overwegend positief, laat hij weten. "Zelfs in Eindhoven konden ze het wel waarderen. Natuurlijk kon niet iedereen erom lachen, maar dat maakt het alleen maar mooier!"