Ajax blijft in de nek van Feyenoord hijgen na zege tegen Heracles

Na de zege van Feyenoord eerder op de middag tegen PSV (2-1), heeft ook Ajax zijn plicht gedaan. In de eigen Amsterdam Arena klopten de Amsterdammers Heracles en doelman Bram Castro met 4-1.

Dolberg (23.) bracht de Amsterdammers halverwege de eerste helft op voorsprong door een afgeweerd schot van Klaassen in doel te tikken. Heracles reageerde nauwelijks twee minuten later via Samuel Armenteros (ex-Anderlecht). De Zweed bracht de bezoekers op gelijke hoogte met een knappe kopbal.



Na de pauze was het de youngster Matthijs de Ligt (56.), nog maar zeventien, die Ajax opnieuw de leiding gaf met een nieuwe rake kopbal. Sanchez (60.), met een heerlijk afstandschot, en Traore (90.) legden de eindstand nog vast op 4-1.



Ajax blijft in de stand tweede op vijf punten van leider Feyenoord. Heracles staat tiende.