Feyenoord wint topper tegen PSV met hulp van doellijntechnologie

Egon Van Nijverseel

26/02/17 - 16u28

© kos.

video De zege voor Feyenoord betekent de 50ste Eredivisie-overwinning op PSV van de Rotterdamse club. Geen enkele ploeg won zo vaak van PSV. Feyenoord behoudt hiermee de leiderspositie in de Eredivisie. PSV lijkt niet meer in de running voor de titel.

Feyenoord vloog meteen vol in de aanval en het was niet lang wachten op de eerste grote kans. Jørgensen schoot de bal vol op PSV-doelman Berghuis. Amper één minuut later was het echter al meteen prijs voor de thuisploeg. Jens Toornstra kreeg de bal na een mooie actie van Kongolo en schoot de bal feilloos in het dak van het doel. PSV probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken, maar dit verliep moeizaam. Op slag van rust schreeuwde iedereen bij PSV om een penalty na een vermeende fout op de Uruguayaan Pereiro, maar scheidsrechter Bas Nijhuis oordeelde anders.

De tweede helft volgde hetzelfde scenario als de eerste, met snelle druk van de thuisploeg. Moreno onderschepte nog net de voorzet van Karsdorp, anders moest Jørgensen de 2-0 enkel nog binnentikken. Uit het niets knalde Gaston Pereiro de 1-1 binnen in de 61ste minuut. Zijn schot van buiten de zestien is onhoudbaar voor Feyenoord-doelman Jones. Feyenoord probeerde na het tegendoelpunt onmiddelijk terug te prikken. De bal kwam per ongeluk in de voeten van Berghuis terecht, maar diens poging strandde op de paal. Karsdorp redde Feyenoord nog van de 1-2, door zich met gevaar voor eigen leven voor het schot van Bergwijn te werpen. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, tot Jan-Arie van der Heijden de thuisploeg met een frommelgoal op voorsprong bracht. Het leek alsof zijn kopbal niet over de lijn ging, maar de scheidsrechter kreeg op zijn horloge te zien dat het wel degelijk een geldig doelpunt was. PSV zette nog een slotoffensief in, maar 2-1 bleef op het bord staan.