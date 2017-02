Ajax-fan krijgt boete voor beledigen ex-Ajax-doelman

Door: redactie

21/02/17 - 16u19 Bron: ANP

Kenneth Vermeer. © Pro Shots.

Een 32-jarige Ajax-supporter afkomstig uit Rotterdam heeft een geldboete van 750 euro (waarvan 500 euro voorwaardelijk) gekregen voor het beledigen van Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer.

De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat de verdachte op 7 februari vorig jaar als aanjager van Ajax-fans in de ArenA grove beledigingen heeft geuit in de richting van voormalig Ajacied Kenneth Vermeer. Hij deed dat met een microfoon en vanaf een podium in een supportersvak van Ajax.



In het vonnis stelt de rechtbank dat de man zijn reputatie van 'sfeermaker' heeft misbruikt. Zijn beledigingen werden door anderen overgenomen. Volgens de rechtbank is de man te ver gegaan in zijn woordkeuze en heeft hij Vermeer opzettelijk gekrenkt. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft de man al eerder een stadionverbod opgelegd.



Van belediging van agenten, volgens de aanklacht gedaan tijdens de wedstrijd Ajax - FC Twente op 1 mei 2016, werd de man vrijgesproken. De officier van justitie had 1.500 euro boete geëist voor beide delicten.