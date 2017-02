Willem II redt een punt tegen AZ dankzij assist van Oulare

Door: redactie

19/02/17 - 17u26 Bron: Belga

Obbi Oulare (links) was weer beslissend bij Willem II. © PICS UNITED.

Willem II heeft AZ vandaag op de 23e speeldag in de Nederlandse Eredivisie op een 1-1 gelijkspel gehouden. Obbi Oulare hielp de Tilburgers met een assist in de slotminuut aan een punt.

Bij Willem II stonden Derrick Tshimanga en Watfurd-huurling Oulare in de basis. Tshimanga was na een botsing het noorden kwijt en werd al na vijf minuten vervangen door Jordy Croux. Na een matige eerste helft, waarin AZ het heft in handen had genomen, kwamen de bezoekers verdiend op voorsprong via Derrick Luckassen (71.). In de blessuretijd kopte een bedrijvige Oulare een vrijschop door tot bij invaller Erik Falkenburg, die sneller op de bal was dan doelman Tim Krul en de gelijkmaker tegen de netten kopte.



Ook Sparta en Groningen moesten in Rotterdam vrede nemen met een punt, het werd 2-2. De thuisploeg ging voortvarend van start met doelpunten van Paco van Moorsel (8.) en Ivan Calero (17.), maar Groningen herstelde het evenwicht nog voor de rust. Bij Sparta kwam Ryan Sanusi in de 53e minuut tussen de lijnen, de van een enkelblessure herstelde Loris Brogno bleef op de bank.



Op de 26e speeldag in de Franse Ligue 1 heeft Bordeaux een makkelijke 3-0 thuiszege geboekt tegen Guingamp. Francois Kamano (13.) en Nicolas Pallois (43.) zorgden voor de 2-0 ruststand. Na de koffie moest Guingamp nog een halfuur met tien veldspelers afwerken. Bordeaux profiteerde optimaal van het nummerieke overtal, Gaetan Laborde (71.) zette de eindstand op het scorebord. Bij Guingamp speelde Nill De Pauw de hele wedstrijd.