Ex-aanvaller van Racing Genk krijgt de wind van voren na deze schaamteloze schwalbe

Manu Henry

19/02/17 - 12u16

video Hij heeft zich met één bepalende actie niet bepaald populair gemaakt in de Eredivise. Enes Ünal - vorig seizoen nog enkele maanden actief bij Racing Genk - was gisteren bij FC Twente de meest besproken figuur na afloop van de competitiewedstrijd tegen SC Heerenveen. De Turkse aanvaller die door Manchester City wordt uitgeleend aan 'De Tukkers' toonde het schoolvoorbeeld van een schwalbe. Ref Gözübüyük trapte in het stukje theater en de bal ging prompt op de stip.

De strafschopfase deed zich voor vroeg in de tweede periode, toen er nog een brilscore op het bord stond. Ünal schudde zijn bewaker van zich af en ging na het uitkappen van doelman Erwin Mulder gretig tegen de grond. Zonder enige vorm van contact, zo blijkt uit de herhaling. Bij Twente namen ze het geschenk maar wat graag aan en de troepen uit Enschede wonnen zo de partij met 1-0.



De onfortuinlijke doelman van Heerenveen was woedend na afloop van de partij: "Ik kook van binnen", zei Mulder. "Ik dacht dat de scheids Ünal geel zou geven voor een schwalbe, want ik heb nul komma nul gevoeld." Ook Ünal zelf reageerde op het incident: "Op het veld wist ik al niet zeker of hij me raakte. Als ik nu de beelden bekijk, denk ik dat er geen contact was", was hij eerlijk tegen tegen FOX Sports na de wedstrijd.