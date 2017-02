Roda JC boekt belangrijke zege tegen Go Ahead Eagles in strijd tegen degradatie

Door: redactie

17/02/17 - 22u45 Bron: Belga

© VI IMAGES / Jeroen Putmans.

Roda JC heeft met 1-0 gewonnen tegen Go Ahead Eagles op de 23e speeldag van de Nederlandse Eredivisie. Een doelpunt van Christian Kum volstond voor de belangrijke drie punten in de strijd tegen degradatie. Met Tom Van Hyfte, Beni Badibanga (Roda) en Sébastien Locigno (Go Ahead) kwamen drie Belgen in actie.

Met Roda JC, zeventiende met zeventien punten, en Go Ahead Eagles, vijftiende met negentien punten, stonden twee ploegen uit de kelder van de Nederlandse Eredivisie tegenover elkaar. Dat was ook te merken op het veld, waar de toeschouwers een ondermaatse eerste helft van beide ploegen te zien kregen. In de tweede helft kreeg vooral Go Ahead enkele grote kansen op de openingstreffer, maar het was uiteindelijk Roda dat na 70 minuten mocht juichen na een rake volley van verdediger Christian Kum. Aanvoerder Tom Van Hyfte speelde bij Roda de volledige wedstrijd, Beni Badibanga maakte zijn debuut voor Roda met een invalbeurt in de 66e minuut. Zowel Bryan Verboom als reservedoelman Yves De Winter kwam niet van de bank bij de ploeg uit Kerkrade. Bij Go Ahead speelde Sébastien Locigno 62 minuten mee als centrale middenvelder. In de stand klimt Roda JC over Go Ahead Eagles naar een voorlopige veertiende plaats met twintig punten. Go Ahead staat voorlopig zestiende met negentien punten.



In de Franse tweede klasse speelde Baptiste Guillaume met Straatsburg 1-1 gelijk op bezoek bij Red Star Paris. De huurling van Lille speelde de volledige wedstrijd als rechtsbuiten en zag hoe zijn ploegmaat Stéphane Bahoken Straatsburg nog een punt bezorgde door in de 82e minuut de openingstreffer van Julien Toudic (15') uit te wissen. Straatsburg staat op de zesde plaats in de Ligue 2, maar heeft nog altijd uitzicht om te promoveren naar de Ligue 1 aangezien het amper twee punten achterstand telt op de tweede plaats die recht geeft op rechtstreekse promotie.