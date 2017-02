Ajax bestolen in Legia Warschau door scheidsrechterlijke blunder

Door: redactie

16/02/17 - 23u14 Bron: ANP

© kos.

Ajax heeft zijn kansen op kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League gaaf gehouden. In en tegen de Poolse kampioen Legia Warschau werd het 0-0. De manschappen van trainer Peter Bosz zagen een zege door de neus geboord na een scheidsrechterlijke blunder.

De eerste grote kans in het rumoerige stadion was voor Ajax. Davy Klaassen nam in de achtste minuut een scherpe voorzet van Hakim Ziyech meteen op zijn schoen. Doelman Arkadiusz Malarz leek het schot met een knappe reflex nog net te stoppen, maar de bal bleek tijdens zijn katachtige reddingspoging wel degelijk heel even over de doellijn te zijn geweest (zie foto hierboven en hieronder). De Spaanse arbitrage wilde echter van geen doelpunt weten.



Vanuit een goede organisatie dicteerde Ajax het spel in de beginfase. De ploeg van Bosz verzuimde echter het surplus aan balbezit uit te buiten. Vooral de Amsterdamse aanval liet het afweten. Op slag van rust verprutste Kasper Dolberg een uitgelezen kans na een vloeiende aanval met Ziyech en Amin Younes in een dienende rol. Legia Warschau kwam voor de rust een paar keer in de buurt van het Amsterdamse doel, met dank ook aan Ajax dat soms wat naïef uitverdedigde. De thuisclub kreeg in de 39e minuut een open schietkans na een foutje van Daley Sinkgraven. Doelman Andre Onana greep stijlvol in op de uithaal van Tomas Necid.



Na de rust drong Legia meer aan, maar Onana wist goed overeind te blijven. Namens Ajax lieten Klaassen en Lasse Schöne nog mooie kansen liggen. Justin Kluivert, zoon van, kon als vervanger van Traoré zijn Europese debuut evenmin opfleuren met een kostbare goal. Ajax beëindigde het duel met tien man. Verdediger Kenny Tete kreeg in de slotfase twee keer de gele kaart en moest daardoor in de 84e minuut van het veld.