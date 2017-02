Boskamp wrijft zich beslist al in de handen als hij hoort wat deze rondborstige dame van plan is bij titel Feyenoord

Door: redactie

14/02/17 - 17u28

Krijgt Johan Boskamp gezelschap als hij in de Hofbloemfontein springt? © kos.

video

De laatste landstitel van Feyenoord dateert al van 1999, maar dit seizoen lijken de Rotterdammers goed op weg om hun fanatieke aanhang nog eens het delirium te bezorgen. Johan Boskamp beloofde al dat hij bij een eventuele landstitel "in zijn blote reet" in de Rotterdamse Hofbloemfontein zal springen en mogelijk krijgt de ex-trainer van Anderlecht daarbij leuk gezelschap.



In een interview met FootballCulture doet Yentl Venloo immers een gewaagde belofte. De 22-jarige Nederlandse - die een abonnement heeft voor de wedstrijden in De Kuip - is bij een eventuele landstitel bereid om samen met Boskamp in de fontein te springen. "Niet helemaal naakt, maar wel in bikini", aldus Venloo, die zich speciaal voor de fanatieke aanhang van Feyenoord al van haar beste kant toonde in een pikante fotoshoot.