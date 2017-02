Ajax-speler Veltman biedt excuses aan voor 'onsportieve schijnbeweging'

Door: redactie

Ajax won gisteren simpel met 2-0 van Sparta Rotterdam, maar na afloop had iedereen het over de actie van Joel Veltman. Toen Traoré halfweg de tweede helft geblesseerd bleef liggen, maakte Veltman kenbaar dat hij het spel wou stilleggen. Tegenstander Ivan Calero stopte dan ook met voetballen en op dat moment zette Veltman hem simpel in de wind. Niet bepaald sportief. Dat vond ook Alex Pastoor, coach van Sparta. "Ik vond het héél onsportief. Vooral dat armgebaar. Hij houdt Calero gewoon voor gek. Ik vind het niks wat Veltman deed."



Veltman zelf vond er weinig aan. "Ach, het was gewoon een slimmigheidje. Traoré lag op de grond en ik dacht: "Hiervan ga ik gebruik maken". Ik weet ook wel dat je hiervoor geen schoonheidsprijs pakt. Zelf kan ik er wel om lachen. Het kwam gewoon in me op. Je moet het niet groter maken dan het is." Na de hele heisa dat het incident teweegbracht, kwam de verdediger vandaag wel met excuses op de proppen. "Dit had ik niet mogen doen. Het gebeurde in een opwelling, maar blijft onsportief. Sorry en nogmaals sorry daarvoor."



Ook Ajax-trainer Peter Bosz is niet blij met de actie en hoopt dat de verdediger zijn lesje heeft geleerd. "Dit moet een Ajax-speler niet doen, zo moet je iemand niet willen uitspelen. Dat hoort niet. Ik zie dit ook niet als een slimmigheidje." De trainer is niet van plan om Veltman op het matje te roepen. "Ik denk niet dat hij dit een tweede keer zal doen. En een tegenstander zal er ook heus geen tweede keer meer intrappen."