Oud-Ajacied Piet Keizer (73) overleden

Door: redactie

11/02/17 - 09u47 Bron: ANP

Piet Keizer tijdens een benefietduel met zijn oude strijdmakker Johan Cruijff. © ADN Beeldredactie.

Oud-Ajacied Piet Keizer is op 73-jarige leeftijd overleden, zo meldt de NOS. De befaamde linksbuiten van de Amsterdamse topclub leed al enige tijd aan een ongeneeslijke ziekte.

Keizer maakte deel uit van het roemrijke Ajax dat begin jaren '70 drie keer op rij de Europacup I won. Hij speelde zijn hele carrière bij de ploeg uit Amsterdam. Keizer stond wat aandacht betreft in de schaduw van Johan Cruijff, maar vormde met de spelbepaler wel een koningskoppel. De linksbuiten was vermaard om zijn schijnbewegingen. Keizer debuteerde voor de hoofdmacht van Ajax op 5 februari 1961 in een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Zijn laatste duel was op 13 oktober 1974. Keizer speelde 365 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club en maakte daarin 146 goals. Alleen Sjaak Swart (463), Wim Suurbier (393) en Danny Blind (372) droegen vaker het witte shirt met de rode baan. Keizer speelde ook 34 keer voor het Nederlands elftal (11 goals). Met Ajax veroverde hij drie keer de Europacup I (1971, 1972 en 1973), de Wereldbeker voor clubs (1972), werd zes keer landskampioen en won vijf keer de KNVB-beker.

"Het is verschrikkelijk nieuws en voor iedereen ook heel plotseling. Met Piet verliezen we één van de grootste Ajacieden aller tijden", reageert oud-doelman Edwin van der Sar namens de Ajax-directie op de clubwebsite. "Piet speelde bijna 500 wedstrijden in het eerste elftal. Hij won alles wat er te winnen viel en heeft bij die vele nationale en internationale prijzen een wezenlijk aandeel gehad. Hij bleef daarna een betrokken en kritisch volger van wat hier in Amsterdam gebeurde. Wij zagen hem daarom nog vaak op de Toekomst (het jeugdcomplex van de club, red.). En wij hebben hem ook regelmatig in de ArenA bij ons op kantoor ontvangen, om met hem te praten over het reilen en zeilen bij Ajax. Toen we afgelopen november thuis speelden tegen Panathinaikos, hadden we een reünie voor Ajacieden uit de EC1-finale van 1971. Van de nog in leven zijnde spelers uit die tijd was onder anderen Piet ook aanwezig. Bij het diner gingen mooie anekdotes uit die periode over tafel."



Vanwege het overlijden van Keizer speelt Ajax zondag tegen Sparta met rouwbanden. Voorafgaand aan de wedstrijd zal een minuut stilte in acht worden genomen.