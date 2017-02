Castro (Heracles) krijgt geen schorsing na fout op Oulare

Door: redactie

10/02/17 - 11u33 Bron: Belga

© Pro Shots.

Bram Castro is vrijgesproken van de rode kaart die de doelman van Heracles Almelo afgelopen zaterdag kreeg in het eredivisieduel met Willem II. De tuchtcommissie van de KNVB oordeelde dat Castro zijn tegenstander, Obbi Oulare, niet onreglementair onderuithaalde en dus onterecht van het veld was gestuurd. De 34-jarige keeper uit Hasselt wordt niet geschorst en kan zaterdag meedoen tegen Roda JC, meldde de voetbalbond vrijdag.