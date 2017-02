Van den Brom verlengt contract voor 1 jaar bij AZ

Lander Verhoeven

8/02/17

John van den Brom is ook komend voetbalseizoen trainer van AZ. De Alkmaarse club maakte woensdag bekend dat de optie in het tot en met dit seizoen lopende contract van de ex-coach van Anderlecht is gelicht, waardoor hij nu tot de zomer van 2018 bij AZ blijft.