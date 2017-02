Staartploeg ADO Den Haag zet trainer Petrovic aan de deur

Lander Verhoeven

7/02/17 - 11u23 Bron: Belga

Zeljko Petrovic © Angelo Blankespoor.

De Montenegrijn Zeljko Petrovic (51) is niet langer coach van de Nederlandse eersteklasser ADO Den Haag, zo is vandaag bekendgemaakt.

ADO staat na 21 speeldagen zestiende van de achttien clubs in de Eredivisie en verkeert dus in degradatiegevaar. De club telt 17 punten, alleen Roda JC en Go Ahead Eagles doen het voorlopig slechter. Al hebben ze maar 1 puntje minder dan ADO Den Haag.



Afgelopen vrijdag verloor ADO thuis met 0-2 van Vitesse. Dat bleek voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel.



Petrovic, een voormalig Joegoslavisch international, was bezig aan zijn eerste seizoen bij ADO Den Haag. Hij volgde er afgelopen zomer Henk Fraser op, die naar Vitesse verkaste.



Assistent-trainer Ekrem Kahya neemt voorlopig de taken van Petrovic over.