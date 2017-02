Investeerder wil met Roda JC Champions League in

Door: redactie

Eredivisie De nieuwe Zwitserse mede-eigenaar Aleksei Korotajev wil met Roda JC binnen een paar jaar in de Champions League spelen. Korotajev heeft dat gezegd bij zijn presentatie bij de Kerkraadse club, die nu nog in de Nederlandse Eredivisie knokt tegen degradatie. "Eerlijk gezegd ben ik erg ambitieus. Ik wil de Champions League in", zei de Zwitserse investeerder. De begroting van de club moet van 10 miljoen euro richting 15 of 20 miljoen euro.

Aleksei Korotajev komt aan bij Roda JC. © anp.

Korotajev probeerde scepsis over zijn bedoelingen weg te nemen. "Ik wil dit avontuur voor de lange termijn ontwikkelen. Ik ben hier niet voor twee of drie jaar, maar ik hoop voor vijftig jaar."



De zakenman met Russische achtergrond legde uit dat voor hem een droom is uitgekomen door aandeelhouder te worden van een voetbalclub. De Zwitserse investeerder heeft nu nog een minderheidsaandeel in de club van Yves De Winter, Bryan Verboom, Tom Van Hyfte en Beni Badibanga. Korotajev beslist in juni of hij een groter aandeel neemt. "Misschien koop ik meer", kondigde hij aan.



De Franse oud-international Nicolas Anelka reageerde bij zijn officiële presentatie op de ophef die is ontstaan na zijn aanstelling als adviseur bij Roda JC. "Ik heb niks tegen Joden", zei hij vrijdag in Kerkrade.



De Franse spits raakte eind 2013 in opspraak toen hij een doelpunt voor zijn toenmalige club West Bromwich Albion vierde met een omstreden gebaar, de zogeheten quenelle, een omgekeerde nazigroet die als antisemitisch kan worden opgevat. Het leverde Anelka een schorsing van vijf duels op. Joodse organisaties spreken er schande van dat Roda de Fransman nu in huis haalt.



"Ik ben voor de rechter geweest en onschuldig verklaard. Het was drie jaar geleden, vroeger. We moeten verder", aldus Anelka.