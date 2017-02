Joodse organisaties ontzet na aanstelling Anelka bij Roda JC

Marie Rutsaert

2/02/17 - 16u00 Bron: Elsevier

© afp.

Nederlandse voetbalclub Roda JC kondigde gisteren aan dat ze Franse spits Nicolas Anelka aanstelde als adviseur. Niet iedereen kan zich echter vinden in die aanstelling. Joodse organisaties hebben problemen met de voormalige international.

Anelka (37) speelde voor heel wat topclubs zoals PSG, Arsenal, Chelsea en Juventus. Hij kwam ook 69 keer uit voor de Franse nationale ploeg. In de winter van zijn carrière maakte hij deel uit van het Engelse West Bromwich Albion. Daar veroorzaakte hij controverse toen hij een goal vierde door het uitvoeren van de 'quenelle'. Dat is een variant van de Hitlergroet.



Franse komiek Dieudonné M'bala M'bala werd veroordeeld om het brengen van de groet en voor het beledigen van Holocaustslachtoffers. Het is geweten dat Anelka een fan is van de komiek.



Voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël Hanna Luden zegt tegen Elsevier dat Anelka waarschijnlijk zelf ook niet begreep wat hij deed. "Ik heb het gevoel dat deze mensen met stoerdoenerij en modieuze gebaren bij een groep willen horen."



Maar hij roept de voetbalclub wel tot de orde. "Ga een dialoog aan met Anelka en met de maatschappij. Laat zien dat dit niet kan. Anelka en Roda JC zijn een rolmodel. Pak jullie verantwoordelijkheid!"



Ronda JC liet weten aan De Telegraaf dat ze naar het 'voetbalinhoudelijke verhaal' van Anelka geluisterd hebben. "Dat telt voor ons."