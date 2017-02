Gewezen 'enfant terrible' Nicolas Anelka wordt consultant bij Roda JC

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/02/17 - 09u59 Bron: Belga

© afp.

De voormalige Franse topspits Nicolas Anelka gaat als consultant aan de slag bij Roda JC. Dat bevestigt het team uit de Nederlandse Eredivisie vandaag op zijn website.

De voormalige aanvaller van o.a. PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Chelsea vervoegt de ploeg in het zog van de nieuwe mede-clubeigenaar Aleksei Korotaev. Momenteel verricht hij al advieswerk voor de Zwitser. De Fransman arriveert deze week samen met Korotaev in Kerkrade.



Adviseur Franse markt

De 37-jarige Anelka gaat zich bij Roda JC richten op de Voetbalacademie. "De precieze invulling daarvan wordt de komende weken besproken", klinkt het. "Naast het feit dat hij werkzaamheden gaat verrichten voor de Voetbalacademie, werkt hij ook als adviseur op de Franse markt voor Roda JC."



Belgische inbreng

Roda JC, de club van onder meer Bryan Verboom, Tom Van Hyfte en Yves De Winter, staat na twintig speeldagen 17de en voorlaatste in het klassement.