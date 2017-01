Beelden van jonge Belgische spits die penalty pakt in minuut 95 verspreiden zich als lopend vuurtje

Door: redactie

23/01/17 - 21u02

Van 21 tot en met 31 januari staat in Doha de Al Kass International Cup op het programma, zeg maar het officieuze WK voor clubs voor jeugdteams. Belgische vertegenwoordigers zijn er niet, maar onze noorderburen leveren met PSV Eindhoven (U17) wel een ploeg af. Zaterdag nam het op de openingsspeeldag in groep A de maat van Raja Casablanja, al verliep dat niet zonder slag of stoot. Door een hattrick van Sidibe (twee penaltydoelpunten) liep PSV 3-0 uit, maar de Marokkanen knokten zich terug in de wedstrijd. Mahrouk en Idbouiguiguine (vanop de stip) zorgden voor een spannend slot.



In minuut 95 kreeg Raja Casablanca na een trekfout nog een strafschop (de vierde in totaal dus). In het tumult dat volgde deelde doelman Van Dorp een elleboogstoot uit aan Idbouiguiguine. De ref stuurde hem zonder pardon naar de kleedkamer en omdat alle wissels reeds waren opgebruikt, moest een veldspeler postvatten tussen de palen. Onze 16-jarige landgenoot Yorbe Vertessen, die al sinds zijn negende actief is bij PSV en vorige week een profcontract tekende, offerde zich en ontpopte zich meteen tot dé held. Met een prima handreflex duwde de aanvaller de inzet van Idbouiguiguine uit zijn kooi waardoor PSV uiteindelijk de volle buit binnenhaalde.



Morgen speelt PSV zijn tweede groepswedstrijd in groep A tegen het Qatarese Aspire Academy. Het is wel al zeker van de kwartfinales.