Zo vader, zoon, maar 'kleine' Kluivert is toch nog wat verlegen op het veld: "Durfde niet vragen of ik penalty mocht nemen"

Aangename kennismaking met Justin Kluivert gisteren. Amper 17 jaar oud en nog jonger dan zijn vader Patrick bij diens debuut voor Ajax destijds in 1994. De harten veroveren, deed hij gisteren moeiteloos. Al in de eerste helft mocht hij onverwacht invallen na het uitvallen van Amin Younes. Toen Ajax tien minuten na rust een penalty kreeg, wilde de 'zoon van' graag trappen, maar dat durfde hij blijkbaar (nog) niet.

Justin Kluivert stapte na de toegekende elfmeter wel nog op Anwar El Ghazi af met de vraag of hij zich achter het leer mocht zetten, maar die stond niet bovenaan het lijstje. Die eer was weggelegd voor ervaren rot Lasse Schöne. "Aan Schöne durfde ik het niet te vragen. Nog niet. Bij Jong Ajax kregen we een strafschop na een mooie actie van mij, dan mag ik hem ook opeisen. Ik voetbal in ieder geval vrijuit, of ik nu voor de A1 moet spelen, Jong Ajax of nu voor het eerste elftal. Ik was enigszins gespannen tijdens de opwarming, maar op het veld was dat gevoel snel verdwenen. Ik kon lekker mijn acties maken."



Geduld, een schone deugd

Het zou trouwens weleens hard kunnen gaan voor de jonge Ajacied want de kans dat zijn concurrent El Ghazi vertrekt, is groot en dat betekent nog meer speelkansen in het verschiet: "Als hij ergens een mooie kans kan grijpen, is het hem van harte gegund. Maar als hij hier kan blijven, is het Anwar ook gegund. Ik wacht rustig op mijn tijd en als er ruimte voor mij is dan sta ik er altijd", klinkt het bij de guitige Kluivert. Een bescheiden jongen trouwens, voetjes op de grond: "Ik zit nog niet vast bij de A-selectie. Ik ontwikkel mij goed bij Jong Ajax, waar ik goede wedstrijden heb gespeeld in de Jupiler League. Als je het goed doet, weet je natuurlijk maar nooit." Zijn debuut bij de grote jongens smaakte in ieder geval naar meer.