Beter dan zijn vader? Justin Kluivert debuteert op 17-jarige leeftijd bij Ajax

Valerie Hardie

15/01/17 - 19u05

Patrick Kluivert (links) en zoon Justin. © pro shots.

Als leeftijd een referentie is, dan staan er Justin Kluivert nog mooie tijden te wachten. Hij is namelijk exact 167 jonger dan zijn vader Patrick Kluivert op 21 augustus 1994 was toen die op zijn 18 jaar in het shirt van Ajax debuteerde. Kluivert junior is pas 17 bij zijn debuut vandaag, een invalbeurt tegen PEC Zwolle.

Patrick Kluivert stond in 1994 in de basis in de Supercup tegen Feyenoord toen hij zijn debuut maakte voor het eerste elftal. Hij had slechts 25 minuten nodig om zijn eerste goal te maken. De eerste in een lange rij. Toen hij in 2008 afscheid nam van het voetbal, had hij 40 goals als international gescoord - alleen Van Persie was trefzekerder bij Oranje. Zijn carrière bracht hem naar AC Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV en Lille. In zijn prijzenkast staan onder meer een Champions League-trofee en twee landstitels met Ajax en een kampioenschap met Barcelona.



Een zware erfenis voor zoon Justin Kluivert, die eveneens zijn opleiding kreeg bij Ajax en ook al wat caps als jeudginternational telt. Maar dat schrikt hem niet af. Hij is tenslotte ook geen zuivere spits zoals zijn vader, hij speelt vooral op de rechterflank. In december maakte hij al eens deel uit van de selectie voor de uitmatch in Twente maar trainer Bosz gooide hem toen nog niet voor de leeuwen. Gisteren deed hij dat na 39 minuten noodgedwongen wel, door de blessure van Amin Younes. En wat hij zag van de jonge Kluivert, stond hem wel aan: "Ik vond hem goed invallen, hij had gelijk een paar goede acties," zei Bosz aan FOX Sports. "Dat heeft hij de hele tweede helft volgehouden, dus daar zijn we blij mee. Maar laten we nou niet gek gaan doen. Hij heeft laten zien dat hij talent heeft, maar laten we rustig aan doen." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © pro shots.