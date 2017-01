Feyenoord laat geen steek vallen bij Roda

Door: redactie

Koploper Feyenoord heeft op de achttiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie een 0-2 zege kunnen boeken bij Roda JC. Het Rotterdamse boegbeeld Dirk Kuijt (69') en Elia (88') zorgden diep in de tweede helft voor de doelpunten. Bij Roda stond kapitein Tom Van Hyfte de hele wedstrijd tussen de lijnen, reservedoelman Yves De Winter en Celestine Djim bleven op de bank. Nieuwkomer Bryan Verboom zat nog niet in de selectie. Feyenoord vergroot zijn voorsprong op eerste achtervolger Ajax, dat later op de middag nog naar Zwolle trekt, voorlopig tot acht punten. Roda blijft voorlaatste.