Gillet en Nantes sluipen met zege weg van degradatiezone

Door: redactie

14/01/17 - 22u21 Bron: Belga

Guillaume Gillet (links). © photo news.

FC Nantes heeft vandaag op de twintigste speeldag van de Ligue 1 de volle buit gepakt op bezoek bij Toulouse (0-1). Guillaume Gillet, kapitein van het winnende team van coach Sergio Conceiçao (ex-Standard), speelde de hele wedstrijd.

Sala maakte het enige doelpunt van de partij al na twintig minuten. Bij de thuisploeg mocht Dodi Lukebakio, door Anderlecht uitgeleend aan Toulouse, tien minuten na de rust invallen. Nantes klimt in de stand naar de vijftiende plek, Toulouse staat negende.



Nill De Pauw mocht twintig minuten voor tijd invallen bij Guingamp, dat een verrassende 3-1 nederlaag leed bij Lorient. De bezoekers kwamen voor rust op voorsprong via Salibur (40.), maar in de slotfase draaiden goals van Waris (72. en 90.) en Cabot (82.) de wedstrijd nog helemaal om. Lorient klimt door de zege weg van de laatste plaats, Guingamp blijft vijfde.



Reza grote man

Stefano Marzo en Heerenveen hebben op de 18e speeldag van de Eredivisie een 2-0 zege geboekt tegen ADO Den Haag. De Nederlandse Iraniër Reza Ghoochannejhad (ex-STVV en ex-Standard) was de held van de avond met twee goals in twee minuten (63. en 64.). Sam Larsson miste in het slot ook nog een penalty voor de Friezen (81.). Stefano Marzo speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg en blijft knap op de vierde plaats staan met Heerenveen, ADO Den Haag kampeert op de veertiende stek.



Bram Castro kreeg met Heracles vier goals om de oren tegen FC Groningen (1-4). In acht dolle minuten braken Mahi (31.), Payne (34.) en Sorloth (39.) de Almelose afweer. Mahi (87.) maakte in het slot nog een vierde Groningse treffer, waarop Van Mieghem (90.) de eer nog kon redden voor Heracles. Bram Castro stond de hele wedstrijd tussen de palen. In de stand springt Groningen over Heracles naar de negende plek.



Sparta Rotterdam, met Ryan Sanusi 78 minuten tussen de lijnen, verloor met 1-2 tegen Utrecht. Calero (26.) opende de score voor de thuisploeg, maar via treffers van Janssen (52.) en Peterson (88.) ging Utrecht met de drie punten aan de haal. In de stand staat Utrecht zesde met 28 punten, terwijl Sparta Rotterdam dertiende blijft met zeventien punten.