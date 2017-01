Stijn Wuytens laat zich met AZ niet verrassen door Go Ahead Eagles

Door: redactie

AZ Alkmaar heeft de openingswedstrijd van de achttiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie gewonnen. Op het veld van rode lantaarn Go Ahead Eagles werd het 1-3. Stijn Wuytens stond de hele partij centraal in de verdediging bij de bezoekers, bij Go Ahead speelde Sébastien Locigno 90 minuten als rechtsachter.