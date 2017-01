Gudelj ruilt Ajax voor nieuwe ploeg van Witsel

Door: redactie

Eredivisie Na Riechedly Bazoer verlaat ook Nemanja Gudelj Ajax. De middenvelder gaat in China aan de slag bij Tianjin TEDA. Gudelj had bij Ajax nog een contract tot medio 2020, maar kwam (net als de VfL Wolfsburg vertrokken Bazoer) niet voor in de plannen van trainer Peter Bosz.