Ron Jans (ex-Standard) verlaat PEC Zwolle op einde van seizoen

4/01/17 - 10u46 Bron: Belga

Ron Jans. © Pro Shots.

Ron Jans is volgend seizoen geen trainer meer van PEC Zwolle. De club uit de Nederlandse Eredivisie meldt vandaag op zijn website dat de wegen deze zomer scheiden.

De 58-jarige Jans coacht PEC Zwolle sinds het seizoen 2013-2014. Het was zijn eerste club sinds zijn (korte) passage bij Standard in 2012.



Met Jans aan het roer won PEC Zwolle (waar Kevin Begois reservedoelman is) in 2014 de Nederlandse Beker en Johan Cruijff Schaal.



"Van meet af aan heb ik het fantastisch naar mijn zin in Zwolle. Natuurlijk is dat gevoel gevoed door sportieve prestaties, maar ook zeker door de mensen met wie ik intensief en zeer prettig samenwerk. We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken", zegt de Nederlandse trainer. "Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club. Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de Eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten."



PEC Zwolle staat na zeventien speeldagen (halfweg de competitie) op de zestiende en op twee na laatste plaats in de Eredivisie met 14 punten.