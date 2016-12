Club uit Wales verbetert wereldrecord Ajax

Door: redactie

31/12/16 - 01u00 Bron: Belga

Beeld uit de EC-finale tussen Ajax en Panathinaikos in 1971. © pro shots.

Voetbalclub The New Saints uit Wales heeft een wereldrecord van Ajax gebroken. De tienvoudige kampioen van Wales boekte vrijdagavond bij Cefn Druids de 27e overwinning op rij (0-2). Daarmee overtrof The New Saints het recordaantal zeges van het "gouden" Ajax uit het seizoen 1971-1972, met onder andere Johan Cruijff in de ploeg.