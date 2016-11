ADO-trainer is het kotsbeu en neemt journalist onder vuur: "Jij bent irritant!"

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 11u39 Bron: NOS

video In de Nederlandse Eredivisie stonden er gisteren al vijf wedstrijden van de veertiende speeldag op het programma en landskampioen PSV deed alvast wat het moest doen door ADO Den Haag met 3-1 vloeren. Het leukste wapenfeit speelde zich echter af na de match, toen de bezoekende coach Zeljko Petrovic in de clinch ging met een journalist.

De man in kwestie wilde graag weten waarom Ruben Schaken tijdens de rust in de kleedkamer moest blijven ten voordele van Sheraldo Becker en die vraag zinde de 51-jarige trainer van ADO duidelijk niet: "Kan je het als man nu één keer zeggen, waar wil je naartoe? Jij houdt je alleen maar bezig met reservespelers heb ik de laatste 14 wedstrijden gemerkt. Wat wil je? Dan kan ik tenminste antwoord geven. Ik wil niet iedere keer hetzelfde akkefietje met jullie. Ik vind jouw vraag helemaal niet raar, maar vind het wel raar dat je 14 matchen op rij alleen maar spelers interviewt die op de bank zitten of gewisseld worden."



Niet aan proefstuk toe

Héél even ging de geïrriteerde Petrovic toch op de vraag in: "Schaken heeft een mindere eerste helft gespeeld en dus heb ik hem vervangen door Becker, is dat een normaal antwoord? Ik vind het van jou in ieder geval geen normale vraag. Waarom niet? Omdat je irritant bent en dat is al de hele tijd zo. Zeg maar gewoon waar je naartoe wilt, welke trainer je wilt hebben en wie jouw favoriet is. Dan weten we het tenminste en heb ik meer respect voor jou dan als je zo stiekem doet", fulmineert de de Montenegrijn die ook de Nederlandse nationaliteit heeft. Onze vurige vriend Petrovic is trouwens niet aan zijn proefstuk toe, dat zien we in het fragmentje hieronder: