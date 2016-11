PSV-coach Cocu baalt als een stekker: "Druk voor slotmatch heel erg groot"

Door: redactie

23/11/16 - 23u30

© photo news.

Phillip Cocu had na de 2-0 nederlaag van PSV bij Atlético Madrid het gevoel dat er meer te rapen viel. "Ik heb vandaag een paar goeie momenten gezien, maar we hebben ook een aantal keer kostbaar balverlies geleden. Dat kost ons de wedstrijd", oordeelde de trainer.

© epa.

Cocu vindt dat zijn ploeg wel een voorbeeld kan nemen aan de tegenstander. Hij ziet de Spaanse ploeg als een schoolvoorbeeld van hoe teamvoetbal gespeeld moet worden. "Nota bene Griezmann verdedigt mee bij onze grootste kans, die van Pereiro. Zo zie ik het bij PSV ook graag."



Koude douche

De eerste helft hield PSV nog knap stand in Vicente Calderón, maar snel na rust ging het mis toen Kevin Gameiro de score opende. "Net op een moment dat we goed in de wedstrijd zaten, krijgen we die tegengoal om de oren", vertelt de trainer aan 'Ziggo'. "En na die tweede tegengoal moet je accepteren dat de wedstrijd over is. Toen heb ik wat jonge talenten de kans gegeven."



Paar lichtpunten

Als hoogtepunten voor zijn ploeg pikt Cocu er een paar namen uit: "Zinchenko speelde goed en ook Bart Ramselaar begon steeds beter te spelen. Verder heeft Davy Pröpper weer minuten gemaakt na zijn blessure."



Counterploeg

Over twee weken wacht PSV nog een cruciaal duel met het oog op Europees overwinteren. Dan moet er thuis gewonnen worden van het sluwe FK Rostov. "De druk is heel groot want voor een counterploeg als Rostov is het heerlijk dat wij vol voor de winst moeten gaan. Dus daar ga ik nog even over moeten nadenken en het wordt puzzelen."