Speler die titelfeest Ajax vergalde, kwam in spiraal van bedreigingen terecht: "Als ik je tegenkom, maak ik je af"

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 10u47 Bron: De Volkskrant

© anp.

Dat je geen play-offs nodig hebt voor een spannende titelstrijd zagen we vorig jaar nog in de Nederlandse competitie. Op de slotspeeldag gaf Ajax de titel nog uit handen, PSV profiteerde met volle teugen. De man die de Amsterdamse topclub de landskroon ontnam, was ene Bryan Smeets. De 23-jarige middenvelder van De Graafschap zorgde voor de gelijkmaker in de match die op 1-1 eindigde. Wat daarna gebeurde, tart werkelijk alle verbeelding.