Sef Vergoossen keert terug bij Roda JC

Door: redactie

14/10/16 - 08u36 Bron: Belga

Sef Vergoossen (archiefbeeld). © belga.

Oudgediende Sef Vergoossen gaat per direct als technisch adviseur aan de slag bij Roda JC. Volgens de hekkensluiter in de Eredivisie blijft de 69-jarige voormalige coach van Racing Genk in elk geval tot het einde van dit seizoen werkzaam in zijn nieuwe rol in Kerkrade. De clubleiding hoopt dat de oud-trainer met zijn jarenlange ervaring en zijn kennis van Roda JC de club "het beslissende duwtje naar sportieve successen" kan geven.