FC Twente-doelman Stevens maanden uit roulatie

Door: redactie

7/10/16 - 17u29

Sonny Stevens, de 24-jarige doelman van FC Twente, moet zo'n half jaar toekijken. Stevens onderging vandaag een kijkoperatie en daarbij werd onder meer schade aan zijn meniscus behandeld. De Nederlandse doelman raakte in het duel van het beloftenelftal van de Tukkers tegen Jong Sparta geblesseerd.

"Dit is een bittere pil, dat lijkt me duidelijk. Na afgelopen maandag, toen ik het veld voortijdig verliet, had ik niet verwacht dat dit de uitkomst zou zijn'', aldus Stevens op de website van FC Twente. "Ik kan niets anders doen dan me bij de situatie neerleggen en mij volledig richten op mijn herstel. Ik weet wat een revalidatieproces inhoudt en dus ook wat ervoor nodig is om terug te knokken."