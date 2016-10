Voormalig wereldkampioen kickboksen Schilt traint jeugd FC Groningen

Door: redactie

De jeugdspelers van FC Groningen krijgen dit seizoen training van voormalig wereldkampioen kickboksen Sem Schilt. De eredivisieclub maakte op de clubsite bekend dat de kickbokser die in Zuidlaren zijn eigen Fight Game Academy heeft, is gevraagd een rol te spelen in de ontwikkeling van de jeugdige voetballers.