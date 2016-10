Al zeven aanhoudingen nadat fans Feyenoord supporter over de omheining gooiden

Door: redactie

De politie in Tilburg heeft na het supportersgeweld tijdens en na de voetbalwedstrijd Willem II - Feyenoord in totaal al zeven mensen aangehouden. Tijdens de wedstrijd braken gevechten uit, waarbij een persoon over een balustrade werd gegooid. De wedstrijd werd op dat moment kort stilgelegd.

De politie arresteerde kort na de wedstrijd al één vechtersbaas. Een tweede meldde zich later vrijwillig. De twee zijn aangehouden wegens mishandeling. Later op de avond arresteerde de politie in een uitgaansgebied in de binnenstad nog vijf supporters, omdat ze een bevel van agenten om weg te gaan niet opvolgden. Bij die groep was ook de man die over de balustrade werd gegooid. Hij wilde zich niet legitimeren en wilde geen aangifte doen, maakte de politie bekend.



Willem II heeft tot dusver zeven supporters geïdentificeerd die betrokken waren bij het geweld op de tribune en legt hen een stadionverbod op. Samen met de politie worden beelden bekeken om nog meer relschoppers op te sporen. De club verwacht snel nog meer stadionverboden uit de delen.



"Ik stond gewoon te juichen"

De fan van Feyenoord die over de balustrade ging, sprak ondertussen met het Nederlandse Algemeen Dagblad. "Het is vervelend dat overal die beelden circuleren,'' zegt de Feyenoorder die graag anoniem wil blijven. "Ze kwamen met paraplu's op me af. Ik stond gewoon te juichen. Daarna kwamen ze onze kant op. Ze stonden op een gegeven moment met stuk of tien man om me heen. Ja, dan kun je geen kant op.''



Waarom hij in het vak met Willem ll-fans zat? Zijn reactie is kort: "Waar moet ik dan zitten?''



De Feyenoorder komt zelf uit een klein plaatsje vlakbij Tilburg. Volgens Willem ll-fans stond de Feyenoorder niet zomaar even te juichen, maar waren hij en een handjevol vrienden bewust aan het provoceren. "Ik juich gewoon zoals ik juich. We hebben met 2-0 gewonnen en dat kunnen ze lekker in hun... je weet wel steken,'' zegt de man. "Ik maak niemand belachelijk. Ik stond te juichen en ze kwamen gelijk mijn kant op.''



"Op mijn knieën"

Hij vervolgt: "En dan meteen met 40 man want zo stoer zijn ze niet, die mannetjes. Je ziet ook niet alles op de foto's. Op een gegeven moment zit ik op m'n knieën en staan er vijf op m'n hoofd te schoppen. Toen ben ik zelf maar die gracht in gedoken.''



Dat hij zelf in contact kwam met de politie later op de avond, daar wil hij niks over zeggen, behalve: "Dat viel allemaal wel mee.''



Ook wil hij geen aangifte doen. "Ik laat het eerst maar bezinken allemaal. De beelden spreken voor zich. Maar ik mankeer verder helemaal niks, zet dat er maar in.''