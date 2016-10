Match Willem II-Feyenoord onderbroken na schandalig gedrag Tilburgse hooligans

Marie Rutsaert

2/10/16 - 19u47 Bron: Belga & AD.nl

video Willem II gaat samen met de Tilburgse politie proberen de fans op te sporen die betrokken waren bij de heftige knokpartij op de tribune bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-2). Kort na de tweede treffer van de Rotterdammers werden twee supporters, vermoedelijk aanhangers van Feyenoord die tussen de Tilburgse fans zaten, belaagd door een groep relschoppers die er flink op los sloegen. Een van de aangevallen mannen werd zelfs over de reling gegooid. Scheidsrechter Dennis Higler besloot de wedstrijd vanwege het geweld voor een paar minuten stil te leggen.

"Wij distantiëren ons van alle vormen van geweld en vinden dan ook dat dit soort gedrag absoluut niet thuishoort in een stadion", meldde Willem II in een officiële verklaring. "Wij zullen, in samenwerking met de politie, er alles aan doen om de personen die hier onderdeel van zijn geweest via de beelden te identificeren en straffen. Dit past niet bij onze normen en waarden. Dit hoort niet in een stadion thuis. Dit hoort niet bij Willem II!"



Opvallend op de beelden is hoe groot het aantal relschoppers is dat het nodig vond om hun aandacht op het tweetal te richten. Ook opvallend is hoe security erg weinig doet of kán doen aan het rijtje hooligans dat resoluut op de Feyenoordfans afstapt.



Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord staat volledig achter het besluit van scheidsrechter Dennis Higler om de wedstrijd zondag tegen Willem II in de slotfase even stil te leggen. "Het had impact op de spelers, op mij, op iedereen'', zei Van Bronckhorst. "Het was een terechte beslissing van de scheidsrechter om het spel even stil te leggen. Zulke dingen wil je niet zien in de stadions. Heel vervelend dat dit moest gebeuren.''



Willem II liet ondertussen weten dat al vijf van de hooligans geïdentificeerd zijn. Hen wacht een stadionverbod.