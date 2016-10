Bikkelharde spits legt er altijd zijn kop voor en dat mag je haast letterlijk nemen

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 08u47

'Super Sunday' in onze vaderlandse competitie, maar in Nederland stond er gisteravond al een wondermooie affiche op het programma. Landskampioen PSV moest namelijk op bezoek bij de verrezen subtopper Heerenveen. De wedstrijd zelf daar in Friesland eindigde op 1-1, maar hét beeld van de wedstrijd was ongetwijfeld dat van een hevig bloedende Luuk de Jong.

De Nederlandse targetspits gooit zich altijd en overal volop in de strijd, net datgene wat hem -samen met zijn stevige doelpuntenproductie- zo populair maakt in Eindhoven. Ook in de topper tegen Heerenveen ging de 26-jarige aanvaller er weer vol voor en dat leverde hem tien minuten na rust een felle hoofdwonde op, bloedend als een rund ging de broer van Siem de Jong dan ook tegen het canvas.



Zoveelste klap

Niet meteen de eerste keer dat de bonkige knokker zwaar geraakt is aan het hoofd en dat baart zijn ook al bij PSV voetballende oudere broer wat ongerust: "De voorbije jaren heeft hij al flink wat klappen moeten incasseren. Ik vroeg dan ook of alles wel in orde was en het bleek wel mee te vallen. Hij moet in ieder geval wel wat oppassen", klonk het na afloop bij FOX Sports.



Opgelapt en belangrijk

Er kwam trouwens flink wat oplapwerk aan te pas om de speler tussen de lijnen te houden en dat loonde ook want een kwartier voor tijd was het uitgerekend De Jong die een owngoal en zo een punt afdwong voor PSV.